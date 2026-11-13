Tagesschau：DHL计划2027年上调德国包裹资费

物流公司DHL计划从2027年起上调德国私人客户部分包裹和小型寄件的资费。Tagesschau报道了这一计划中的价格调整。同时，这家邮政运营商的计划仍须获得德国联邦网络局的最终批准。

营业网点资费

从2027年初起，在营业网点寄送Päckchen S的费用预计将从4.19欧元上涨至5.19欧元。Päckchen M的资费将为5.79欧元，而目前为5.19欧元。

在营业网点寄送重量不超过两公斤的包裹，费用将从6.19欧元升至6.79欧元。寄往欧盟以外国家的小型寄件和包裹价格也将上涨。

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线上价格和附加服务

该公司还计划将营业网点办理和通过互联网办理的寄件资费区分开来。包括重量不超过两公斤的DHL Paket在内的部分热门服务，其2027年线上价格预计将维持在6.19欧元。

对于小型寄件，DHL预计将自动提供追踪服务和最高20欧元的责任保障。预计2028年资费还将进一步上调。2027年，企业客户也将支付更多费用。

DHL将价格调整解释为劳动力和能源成本上涨、通货膨胀，以及维持覆盖全国且更具可持续性的邮政网络的需要。该公司此前宣布，将在2027年把标准信件的价格从95欧分提高至1.15欧元。

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