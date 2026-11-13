Firma logistyczna DHL planuje od 2027 roku podnieść ceny szeregu paczek i małych przesyłek dla klientów prywatnych w Niemczech. O planowanej korekcie cen informuje Tagesschau. Jednocześnie plany operatora pocztowego muszą jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone przez niemiecką Federalną Agencję Sieciową.

Ceny w placówkach

Od początku 2027 roku koszt nadania Päckchen S w placówce ma wzrosnąć z 4,19 euro do 5,19 euro. W przypadku Päckchen M cena wyniesie 5,79 euro zamiast obecnych 5,19 euro.

Nadanie w placówce paczki o wadze do dwóch kilogramów będzie kosztować 6,79 euro zamiast 6,19 euro. Wzrosnąć mają również ceny małych przesyłek i paczek do krajów spoza Unii Europejskiej.

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Ceny online i usługi dodatkowe

Firma planuje również rozdzielić ceny przesyłek nadawanych w placówkach i przez internet. Cena online wybranych popularnych usług, w tym DHL Paket o wadze do dwóch kilogramów, ma w 2027 roku pozostać na poziomie 6,19 euro.

W przypadku małych przesyłek DHL ma automatycznie uwzględniać śledzenie oraz ochronę odpowiedzialności do 20 euro. W 2028 roku oczekiwana jest kolejna podwyżka cen. W 2027 roku więcej zapłacą również klienci korporacyjni.

DHL wyjaśnił korektę cen rosnącymi kosztami pracy i energii oraz inflacją, a także potrzebą utrzymania ogólnokrajowej i bardziej zrównoważonej sieci pocztowej. Wcześniej firma zapowiedziała podwyżkę ceny standardowego listu w 2027 roku — z 95 centów do 1,15 euro.

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