20 listopada tysiące młodych ludzi w Niemczech ponownie wyszły na demonstracje, domagając się poprawy edukacji, silniejszej ochrony klimatu oraz rezygnacji z możliwego powrotu obowiązkowej służby wojskowej. W Berlinie, w pobliżu Alexanderplatz, na akcji sieci Gen Z regelt zgromadziło się co najmniej 4 tys. osób, według policji, podczas gdy organizatorzy poinformowali o ponad 10 tys. uczestników — podaje Tagesschau.

W Hamburgu odbyła się również kilkutysięczna demonstracja przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej. W Bremie przed głównym dworcem zebrało się około 1,2 tys. osób, a w Hanowerze policja naliczyła około 250 uczestników. Akcje protestacyjne w różnych miastach miały trwać do wieczora.

Różne postulaty protestujących

Do protestów przyłączyło się kilka inicjatyw, które nie mają wspólnego planu działania i wysuwają różne postulaty. Gen Z regelt apeluje o zwiększenie finansowania szkół, pomocy dla osób z uzależnieniami oraz psychoterapii. Ruch sprzeciwia się także rosnącym kosztom życia, nierównomiernemu rozkładowi obciążeń, inwigilacji i możliwemu przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej, a także opowiada się za silniejszą ochroną klimatu.

Grupy uczniowskie działające pod hasłem „Fight for our Future - not their wars” protestują przeciwko możliwemu poborowi oraz badaniom poborowym. Stowarzyszenie Schulstreik gegen Wehrpflicht domaga się w szczególności natychmiastowego zaprzestania badań poborowych dla Bundeswehry.

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Osobna akcja na rzecz edukacji i klimatu

Federalna Konferencja Uczniów Niemiec zorganizowała osobną demonstrację w pobliżu Bramy Brandenburskiej w Berlinie i zdystansowała się od Gen Z regelt. Jej apel poparły Fridays for Future, Federalna Rada Rodziców, związek zawodowy pracowników oświaty GEW oraz inne stowarzyszenia edukacyjne.

Uczestnicy tej akcji skupili się na remontach szkół, rozwoju pracy socjalnej w placówkach edukacyjnych, zmniejszeniu obciążenia nauczycieli oraz włączeniu ochrony klimatu do programów nauczania. Niemiecka minister edukacji Karin Prien obiecała uwzględniać uzasadnione interesy młodzieży i angażować ją w decyzje polityczne.

Pod koniec października do organizowanych przez Gen Z regelt protestów w całym kraju zarejestrowało się ponad 180 tys. osób, według tej inicjatywy. Tym razem organizatorzy poinformowali o około 20 tys. potwierdzeń udziału w akcjach w 73 miastach.

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