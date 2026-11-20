11月20日，德国数千名年轻人再次走上街头示威，要求改善教育、加强气候保护，并放弃可能恢复兵役义务。在柏林亚历山大广场附近，根据警方数据，至少有4000人参加了网络组织Gen Z regelt的活动，而组织者称参与者超过1万人，Tagesschau报道。

汉堡也举行了数千人参加的反对兵役义务示威活动。在不来梅，约1200人聚集在中央火车站前；在汉诺威，警方统计约有250名参与者。不同城市的抗议活动原计划持续至傍晚。

抗议者提出不同诉求

多个倡议团体参与了抗议活动，它们没有共同的行动计划，并提出了不同诉求。Gen Z regelt呼吁增加对学校、成瘾人士援助和心理治疗的资金支持。该运动还反对生活成本上涨、负担分配不均、监控以及可能恢复兵役义务，并主张加强气候保护。

以“Fight for our Future - not their wars”为口号开展活动的学生团体，反对可能实行的征兵和征兵体检。Schulstreik gegen Wehrpflicht协会尤其要求立即停止为德国联邦国防军进行征兵体检。

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一场关注教育和气候的独立活动

德国联邦学生代表大会在柏林勃兰登堡门附近组织了一场独立示威，并与Gen Z regelt保持距离。Fridays for Future、联邦家长委员会、教育工作者工会GEW以及其他教育协会支持了其呼吁。

此次活动的参与者重点关注学校维修、教育机构社会工作的发展、减轻教师负担，以及将气候保护纳入课程。德国教育部长卡琳·普林承诺，将考虑年轻人的合理利益，并让他们参与政治决策。

据该倡议组织称，10月底，超过18万人登记参加了由Gen Z regelt在全国组织的抗议活动。这一次，组织者称，73个城市的活动约有2万人确认参加。

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