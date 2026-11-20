20 ноября в Германии тысячи молодых людей вновь вышли на демонстрации, требуя улучшения образования, усиления защиты климата и отказа от возможного возвращения воинской обязанности. В Берлине у Александерплац на акции сети Gen Z regelt, по данным полиции, собрались не менее 4 тысяч человек, тогда как организаторы заявили о более чем 10 тысячах участников, сообщает Tagesschau.

Многотысячная демонстрация против воинской обязанности также состоялась в Гамбурге. В Бремене перед главным вокзалом собрались около 1,2 тысячи человек, а в Ганновере полиция насчитала примерно 250 участников. Протестные акции в разных городах должны были продолжаться до вечера.

Разные требования протестующих

К протестам присоединились несколько инициатив, не имеющих общего плана действий и выдвигающих разные требования. Gen Z regelt призывает увеличить финансирование школ, помощи людям с зависимостями и психотерапии. Движение также выступает против роста стоимости жизни, неравномерного распределения нагрузки, слежки и возможного восстановления воинской обязанности, а также за усиление защиты климата.

Ученические группы, действующие под лозунгом «Fight for our Future - not their wars», протестуют против возможного призыва и призывного осмотра. Объединение Schulstreik gegen Wehrpflicht, в частности, требует немедленно прекратить призывные осмотры для Бундесвера.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельная акция за образование и климат

Федеральная конференция школьников Германии организовала отдельную демонстрацию у Бранденбургских ворот в Берлине и дистанцировалась от Gen Z regelt. Ее призыв поддержали Fridays for Future, Федеральный совет родителей, профсоюз работников образования GEW и другие образовательные объединения.

Участники этой акции сосредоточились на ремонте школ, развитии социальной работы в учебных заведениях, уменьшении нагрузки на учителей и включении защиты климата в учебные программы. Министр образования Германии Карин Прин пообещала учитывать обоснованные интересы молодежи и привлекать ее к политическим решениям.

В конце октября на организованные Gen Z regelt протесты по всей стране, по данным инициативы, зарегистрировались более 180 тысяч человек. На этот раз организаторы сообщили примерно о 20 тысячах подтверждений участия в акциях в 73 городах.

Читай нас в