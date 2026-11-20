W Stanach Zjednoczonych platforma programistyczna wykorzystująca sztuczną inteligencję Cursor rozważa stopniową rezygnację z otwartych modeli AI opracowanych w ChRL z powodu ryzyk geopolitycznych. CNBC informuje, powołując się na raport Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów USA oraz Specjalnej Komisji Izby Reprezentantów ds. Chin.

Plany Cursor

Zgodnie z raportem Cursor poinformował komisje, że zbada możliwość stopniowej rezygnacji z modeli open-weight stworzonych w ChRL. Wcześniej firma zbudowała swój model programistyczny Composer 2 na bazie Kimi K2.5 chińskiego laboratorium Moonshot AI.

SpaceX ogłosił formalną umowę w sprawie przejęcia Cursor w czerwcu, a sfinalizował ją w sierpniu. W chwili przejęcia implikowana wycena kapitału własnego Cursor wynosiła 60 mld dolarów. SpaceX rozwija również rodzinę modeli Grok, w których szkoleniu uczestniczył Cursor.

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Wykorzystanie chińskich modeli

Dochodzenie komisji trwało kilka miesięcy i dotyczyło wdrażania chińskich modeli AI w amerykańskim sektorze technologicznym. Airbnb i DoorDash również współpracowały w ramach dochodzenia dotyczącego wykorzystania chińskich modeli AI. Cursor, SpaceX i DoorDash nie odpowiedziały na prośby CNBC o komentarz, podczas gdy Airbnb odmówił komentarza.

Autorzy raportu wskazali, że upowszechnianiu chińskich modeli sprzyjają ich koszt, możliwość dostosowania oraz wydajność zbliżona do czołowych modeli. Zdaniem autorów dokumentu USA nie mają konkurencyjnego otwartego modelu o cenie i wydajności, których wymaga rynek.

Wśród rekomendacji raportu znajduje się utworzenie krajowej amerykańskiej inicjatywy rozwoju modeli open-weight, która połączy rządowe zasoby obliczeniowe, wspólną infrastrukturę oceny oraz zgodny z prawem dostęp do zaawansowanych amerykańskich modeli na potrzeby szkolenia. Dokument proponuje również zakaz używania modeli AI opracowanych w ChRL w federalnych systemach informacyjnych oraz przy realizacji federalnych kontraktów. Niezależnie od tego Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA ogłosiło tymczasową ostateczną zasadę mającą ograniczyć zdalny dostęp chińskich firm do chipów AI.

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