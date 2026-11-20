在美国，人工智能编程平台 Cursor 正在考虑因地缘政治风险逐步弃用在中华人民共和国开发的开放式 AI 模型。CNBC 报道称，消息援引美国众议院国土安全委员会和众议院中国问题特别委员会的一份报告。

Cursor 的计划

报告称，Cursor 告知两个委员会，将研究逐步弃用在中华人民共和国创建的 open-weight 模型的可能性。该公司此前基于中国实验室 Moonshot AI 的 Kimi K2.5 构建了其编程模型 Composer 2。

SpaceX 于6月宣布了一项收购 Cursor 的正式协议，并于8月完成交易。收购时，Cursor 的隐含股权估值为600亿美元。SpaceX 还在开发 Grok 模型家族，Cursor 参与了其训练。

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中国模型的使用

委员会的调查持续数月，涉及在美国科技行业采用中国 AI 模型。Airbnb 和 DoorDash 也就使用中国 AI 模型一事与该调查进行了沟通。Cursor、SpaceX 和 DoorDash 未回应 CNBC 的置评请求，而 Airbnb 拒绝置评。

报告作者指出，中国模型的传播得益于其成本、可定制性以及接近领先模型的性能。文件作者认为，美国没有在价格和性能方面满足市场需求的具有竞争力的开放模型。

报告建议包括建立一项美国国家级 open-weight 模型发展倡议，整合政府计算资源、共享评估基础设施，以及为训练而合法获取先进美国模型的渠道。该文件还提议禁止在联邦信息系统和履行联邦合同时使用在中华人民共和国开发的 AI 模型。此外，美国商务部工业和安全局宣布了一项临时最终规则，旨在限制中国公司远程访问 AI 芯片。

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