У США платформа для програмування із застосуванням штучного інтелекту Cursor розглядає поступову відмову від відкритих моделей ШІ, розроблених у КНР, через геополітичні ризики. Про це CNBC повідомляє з посиланням на звіт Комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки та спеціального комітету Палати представників з питань Китаю.

Плани Cursor

Згідно зі звітом, Cursor поінформувала комітети, що вивчатиме можливість поступової відмови від open-weight моделей, створених у КНР. Раніше компанія побудувала свою модель для кодування Composer 2 на основі Kimi K2.5 китайської лабораторії Moonshot AI.

SpaceX оголосила про формальну угоду щодо придбання Cursor у червні, а завершила її в серпні. На час придбання неявна оцінка власного капіталу Cursor становила $60 млрд. SpaceX також розробляє сімейство моделей Grok, у навчанні яких брала участь Cursor.

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Використання китайських моделей

Розслідування комітетів тривало кілька місяців і стосувалося впровадження китайських моделей ШІ в американський технологічний сектор. Airbnb і DoorDash також взаємодіяли з розслідуванням щодо використання китайських моделей ШІ. Cursor, SpaceX і DoorDash не відповіли на запити CNBC про коментар, тоді як Airbnb від коментарів відмовилася.

Автори звіту зазначили, що поширенню китайських моделей сприяють їхня вартість, можливість налаштування та продуктивність, близька до передових моделей. На думку авторів документа, США не мають конкурентної відкритої моделі за ціною та продуктивністю, яких потребує ринок.

Серед рекомендацій звіту — створення національної американської ініціативи з розвитку open-weight моделей, яка поєднуватиме державні обчислювальні ресурси, спільну інфраструктуру оцінювання та законний доступ до передових американських моделей для навчання. Документ також пропонує заборонити використання розроблених у КНР моделей ШІ у федеральних інформаційних системах і під час виконання федеральних контрактів. Окремо Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про тимчасове остаточне правило, покликане обмежити віддалений доступ китайських компаній до ШІ-чипів.

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