В США платформа для программирования с использованием искусственного интеллекта Cursor рассматривает постепенный отказ от открытых моделей ИИ, разработанных в КНР, из-за геополитических рисков. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет Комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности и специального комитета Палаты представителей по Китаю.

Планы Cursor

Согласно отчету, Cursor проинформировала комитеты, что изучит возможность постепенного отказа от моделей open-weight, созданных в КНР. Ранее компания построила свою модель для кодирования Composer 2 на основе Kimi K2.5 китайской лаборатории Moonshot AI.

SpaceX объявила о формальном соглашении по приобретению Cursor в июне, а завершила его в августе. На момент приобретения подразумеваемая оценка собственного капитала Cursor составляла $60 млрд. SpaceX также разрабатывает семейство моделей Grok, в обучении которых участвовала Cursor.

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Использование китайских моделей

Расследование комитетов длилось несколько месяцев и касалось внедрения китайских моделей ИИ в американский технологический сектор. Airbnb и DoorDash также взаимодействовали в рамках расследования об использовании китайских моделей ИИ. Cursor, SpaceX и DoorDash не ответили на запросы CNBC о комментарии, тогда как Airbnb отказалась от комментариев.

Авторы отчета отметили, что распространению китайских моделей способствуют их стоимость, возможность настройки и производительность, близкая к передовым моделям. По мнению авторов документа, у США нет конкурентоспособной открытой модели с ценой и производительностью, которых требует рынок.

Среди рекомендаций отчета — создание национальной американской инициативы по развитию моделей open-weight, которая объединит государственные вычислительные ресурсы, общую инфраструктуру оценки и законный доступ к передовым американским моделям для обучения. Документ также предлагает запретить использование разработанных в КНР моделей ИИ в федеральных информационных системах и при выполнении федеральных контрактов. Отдельно Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о временном окончательном правиле, призванном ограничить удаленный доступ китайских компаний к ИИ-чипам.

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