W Japonii zespół biologa Sachihiro Matsungi z Uniwersytetu Tokijskiego stworzył hybrydowe komórki, w których DNA czerwonych glonów zintegrowało się z chromosomami komórek chomika. Hybrydowy genom utrzymywał się przez ponad 150 pokoleń podziałów komórkowych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications, donosi ScienceAlert.

Badacze nazwali takie komórki „planimalami” — od angielskich słów plant i animal. Matsunga zaproponował ten termin w 2018 roku dla sztucznych komórek zwierzęcych połączonych z glonami, aby nadać im właściwości roślin, w tym zdolność do fotosyntezy.

Jak połączono komórki

Naukowcy przetestowali dwa podejścia. W pierwszym komórki chomika pochłaniały komórki glonów poprzez fagocytozę — naturalny proces pochłaniania komórek. Metoda pozwoliła uzyskać pojedyncze stabilne linie komórkowe, ale jej skuteczność była niska: 3,7 kolonii na 1,2 × 10⁷ komórek.

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Skuteczniejsze okazało się sztuczne zlewanie komórek za pomocą glikolu polietylenowego. Substancja ta zmieniała błony komórkowe, co umożliwiało łączenie się komórek dwóch gatunków. Wydajność tej metody była około 800 razy wyższa niż w przypadku fagocytozy.

Fotosynteza na razie nie działa

Według Matsungi komórki zachowały niemal pełny genom glonów przez wiele pokoleń. Jednocześnie większość genów glonów kodujących białka pozostawała nieaktywna: transkrypty udało się wykryć jedynie dla około 4% części genomu kodującej białka.

W badaniu wykorzystano czerwoną algę C. merolae o kompaktowym genomie, który zawiera geny funkcji metabolicznych nieobecnych w komórkach zwierzęcych. Badacze wskazali aktywację tych szlaków biologicznych jako kolejne zadanie, aby komórki zwierzęce mogły w przyszłości potencjalnie wspierać fotosyntezę, wytwarzać tlen i syntetyzować związki organiczne z wykorzystaniem dwutlenku węgla.

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