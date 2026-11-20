В Японии команда биолога Сатихиро Мацунаги из Токийского университета создала гибридные клетки, в которых ДНК красных водорослей интегрировалась в хромосомы клеток хомяка. Гибридный геном сохранялся на протяжении более 150 поколений клеточных делений. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications, сообщает ScienceAlert.

Исследователи назвали такие клетки «планималами» — от английских слов plant и animal. Мацунага предложил этот термин в 2018 году для искусственных животных клеток, объединенных с водорослями, чтобы придать им свойства растений, в частности способность к фотосинтезу.

Как объединяли клетки

Ученые испытали два подхода. При первом клетки хомяка поглощали клетки водорослей путем фагоцитоза — естественного процесса захвата клеток. Метод позволил получить отдельные стабильные клеточные линии, однако его эффективность была низкой: 3,7 колонии на 1,2 × 10⁷ клеток.

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Более эффективным оказалось искусственное слияние клеток с помощью полиэтиленгликоля. Это вещество изменяло клеточные мембраны, что позволяло клеткам двух видов сливаться. Выход при этом методе был примерно в 800 раз выше, чем при фагоцитозе.

Фотосинтез пока не работает

По словам Мацунаги, клетки сохраняли почти полный геном водорослей на протяжении многих поколений. В то же время большинство генов водорослей, кодирующих белки, оставалось неактивным: транскрипты удалось обнаружить лишь примерно для 4% белок-кодирующей части генома.

Для исследования использовали красную водоросль C. merolae с компактным геномом, содержащим гены метаболических функций, отсутствующих в животных клетках. Следующей задачей исследователи назвали активацию этих биологических путей, чтобы животные клетки в будущем потенциально могли поддерживать фотосинтез, производить кислород и синтезировать органические соединения с использованием углекислого газа.

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