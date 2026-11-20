在日本，东京大学生物学家Sachihiro Matsunaga领导的团队创造了杂交细胞，其中红藻DNA整合进了仓鼠细胞的染色体。该杂交基因组在超过150代细胞分裂中得以保留。研究结果发表于《Nature Communications》，ScienceAlert报道。

研究人员将这类细胞称为“植物动物细胞”（planimals），该词来自英文单词plant和animal。Matsunaga于2018年提出这一术语，用于指与藻类结合的人工动物细胞，以赋予其植物特性，尤其是进行光合作用的能力。

如何结合细胞

科学家测试了两种方法。第一种方法中，仓鼠细胞通过吞噬作用吸收藻类细胞——这是一种自然的细胞捕获过程。该方法获得了个别稳定的细胞系，但效率较低：每1.2 × 10⁷个细胞仅有3.7个集落。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

使用聚乙二醇进行人工细胞融合的效果更好。这种物质改变了细胞膜，使两个物种的细胞能够融合。该方法的产出约为吞噬作用的800倍。

光合作用尚未发挥作用

据Matsunaga称，这些细胞在许多代中保留了几乎完整的藻类基因组。与此同时，大多数编码蛋白质的藻类基因仍处于非活跃状态：只能检测到基因组蛋白质编码部分中约4%的转录本。

研究使用了红藻C. merolae，其基因组紧凑，包含动物细胞中缺失的代谢功能基因。研究人员称，下一项任务是激活这些生物通路，以便动物细胞未来可能支持光合作用、产生氧气，并利用二氧化碳合成有机化合物。

关注我们在