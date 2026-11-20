Amerykańskie spółki po latach skupu własnych akcji przeszły do netto emisji nowych papierów wartościowych, zwiększając ich podaż na rynku giełdowym. Według szacunków Acadian Asset Management, na koniec ubiegłego tygodnia netto wartość nowych akcji wynosiła 3,1% całkowitej kapitalizacji rynkowej. Poinformowała o tym CNBC.

Zmiana zachowania korporacji

Zarządzający portfelem w Acadian Asset Management Owen Lamont zaznaczył w liście do inwestorów, że w ciągu ostatnich dwóch lat amerykańskie korporacje zmieniły swoje zachowanie: po skupie akcji w 2024 roku obecnie je emitują. Emisja netto nadal pozostaje poniżej szczytowych poziomów z okresów bańki technologicznej i pandemicznej, jednak analiza firmy wskazuje na koniec ery skupów akcji i początek okresu ich emisji.

Skup akcji zmniejsza liczbę papierów wartościowych w wolnym obrocie, co może wspierać ich ceny i zwiększać zysk na akcję dzięki zmniejszeniu liczby akcji uwzględnianych w obliczeniach. Wzrost emisji natomiast tworzy dodatkową podaż, którą muszą wchłonąć inwestorzy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Duże oferty i IPO Anthropic

Dodatkowy wolumen akcji trafił na rynek w tym tygodniu po IPO laboratorium sztucznej inteligencji Anthropic. Firma sprzedała akcje po 83 dolary — powyżej oczekiwanego przedziału — i pozyskała 81 mld dolarów. Jednocześnie w piątek jej akcje taniały wraz z szerszym rynkiem giełdowym.

Wśród innych przykładów pozyskiwania środków poprzez akcje CNBC wymienia Oracle, który złożył wniosek o sprzedaż akcji o wartości 20 mld dolarów w ramach programu at-the-market i w listopadzie uplasował kolejne 10 mld dolarów akcji zwykłych. Meta w październiku ustaliła cenę oferty akcji zwykłych o wartości 25 mld dolarów oraz obowiązkowo zamiennych akcji uprzywilejowanych o wartości 12,5 mld dolarów. Alphabet w czerwcu ogłosił pozyskanie 84,8 mld dolarów kapitału własnego na finansowanie infrastruktury sztucznej inteligencji.

Według Systemu Rezerwy Federalnej, brutto emisja papierów dłużnych zaczęła rosnąć w 2024 roku, a w 2026 roku przyspieszyła również emisja akcji. Lamont oświadczył także, że nie może wykluczyć istnienia bańki na rynku sztucznej inteligencji.

Czytaj nas na