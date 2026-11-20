Американские компании после многих лет выкупа собственных акций перешли к чистому размещению новых ценных бумаг, увеличивая их предложение на фондовом рынке. По оценке Acadian Asset Management, по состоянию на конец прошлой недели чистый объем новых акций составил 3,1% общей рыночной капитализации. Об этом сообщает CNBC.

Изменение поведения корпораций

Портфельный менеджер Acadian Asset Management Оуэн Ламонт отметил в письме инвесторам, что за последние два года американские корпорации изменили поведение: после выкупа акций в 2024 году теперь они выпускают их. Чистый объем эмиссии все еще ниже пиковых уровней периодов технологического и пандемического пузырей, однако анализ компании указывает на завершение эпохи выкупов и начало периода размещения акций.

Выкуп акций сокращает количество ценных бумаг в свободном обращении, что может поддерживать их цены и увеличивать прибыль на акцию за счет уменьшения числа акций в расчете. Рост эмиссии, напротив, создает дополнительное предложение, которое должны поглотить инвесторы.

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Крупные размещения и IPO Anthropic

Дополнительный объем акций поступил на рынок на этой неделе после IPO лаборатории искусственного интеллекта Anthropic. Компания продала акции по 83 доллара — выше ожидаемого диапазона — и привлекла 81 млрд долларов. В то же время в пятницу ее акции дешевели вместе с более широким фондовым рынком.

Среди других примеров привлечения средств через акции CNBC называет Oracle, которая подала заявку на продажу акций на 20 млрд долларов через программу at-the-market и в ноябре разместила еще 10 млрд долларов обыкновенных акций. Meta в октябре определила цену размещения обыкновенных акций на 25 млрд долларов и обязательно конвертируемых привилегированных акций на 12,5 млрд долларов. Alphabet в июне объявила о привлечении 84,8 млрд долларов акционерного капитала для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта.

По данным Федеральной резервной системы, валовой выпуск долговых ценных бумаг начал расти в 2024 году, а в 2026 году вслед за ним ускорилось и размещение акций. Ламонт также заявил, что не может исключать наличия пузыря на рынке искусственного интеллекта.

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