美国公司在多年回购自身股票后，已转向净发行新证券，从而增加了股票市场上的供应量。根据 Acadian Asset Management 的估计，截至上周末，新股净发行量相当于总市值的3.1%。CNBC对此进行了报道。

企业行为的变化

Acadian Asset Management 的投资组合经理欧文·拉蒙特在致投资者的信中指出，过去两年间，美国企业改变了行为：在2024年回购股票后，如今它们正在发行股票。净发行量仍低于科技泡沫和疫情泡沫时期的峰值，但该公司的分析表明，股票回购时代正在结束，股票发行时期正在开始。

股票回购会减少自由流通证券的数量，这可能支撑其价格，并因计算中股票数量减少而提高每股收益。相反，发行量增加会形成需要由投资者吸收的额外供给。

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大型发行与 Anthropic 的 IPO

本周，在人工智能实验室 Anthropic 进行首次公开募股后，额外的股票供应进入市场。该公司以每股83美元的价格出售股票，高于预期区间，并筹集了810亿美元。与此同时，其股价周五随更广泛的股票市场一起下跌。

CNBC列举的其他通过股票筹集资金的例子包括甲骨文，该公司已申请通过 at-the-market 计划出售200亿美元股票，并于11月另外发行了100亿美元普通股。Meta于10月确定了250亿美元普通股发行和125亿美元强制转换优先股发行的价格。Alphabet于6月宣布筹集848亿美元股本资金，用于为人工智能基础设施提供资金。

根据美国联邦储备系统的数据，债务证券的总发行量于2024年开始增长，而股票发行在2026年也随之加速。拉蒙特还表示，他不能排除人工智能市场存在泡沫的可能性。

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