Wierzyciele finansujący nowy pakiet zadłużenia SpaceX o wartości 43 mld dolarów próbowali ograniczyć możliwość wysyłania w kosmos zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji, które stanowią zabezpieczenie transakcji. Jak podaje Ars Technica, inwestorzy obawiali się, że po wysłaniu półprzewodników na orbitę nie będzie można ich odzyskać i sprzedać w przypadku niewypłacalności.

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą SpaceX deklarował, że zamierza wykorzystywać chipy powiązane z transakcją na Ziemi. Jednocześnie Elon Musk przedstawił plany utworzenia orbitalnych centrów danych dla modeli sztucznej inteligencji, które mogłyby być chłodzone kosmiczną próżnią. Obecnie nie wiadomo, czy ograniczenie zaproponowane przez wierzycieli znalazło się w ostatecznych dokumentach.

Pakiet zadłużenia Project Saturn

SpaceX sprzedał dużym inwestorom ponad 30 mld dolarów długu w ramach finansowania o nazwie Project Saturn. Największą część pakietu stanowiły obligacje inwestycyjne o wartości 25 mld dolarów, zabezpieczone pięcioletnimi płatnościami leasingowymi SpaceX za chipy Nvidia.

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Dług uplasowano ze spreadem 3,45 punktu procentowego ponad amerykańskie obligacje skarbowe, co oznaczało całkowitą rentowność na poziomie około 8,3%. Nowe obligacje mają zostać wykupione w 2032 roku, jednak spłata kapitału jest planowana w czasie krótszym niż cztery lata. Przed sprzedażą inwestorzy zobowiązali się już do zakupu obligacji o wartości ponad 19 mld dolarów, w tym Pimco na 4 mld dolarów.

Ratingi i zabezpieczenie

Obligacje wyemitowała spółka celowa, aby przenieść dług poza bilans SpaceX i zachować jej rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym. Moody’s przyznał długowi rating A3, o jeden stopień wyższy niż rating samego SpaceX, a KBRA oceniła go na poziomie A-.

Według raportu ratingowego Moody’s chipy mają być wykorzystywane w centrach danych w USA, które w większości należą do SpaceX, są przez nią kontrolowane i obsługiwane. Zobowiązania kotwiczące w ramach transakcji podjęły także fundusze zarządzane lub doradzane przez BlackRock, Goldman Sachs Asset Management i KKR.

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