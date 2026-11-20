为SpaceX新的430亿美元债务融资方案提供资金的债权人，曾试图限制将作为交易抵押品的先进人工智能芯片发射到太空的可能性。Ars Technica报道称，投资者担心，这些半导体一旦被送入轨道，在发生违约时将无法被回收和出售。

据知情人士透露，SpaceX表示计划在地球上使用与该交易相关的芯片。与此同时，埃隆·马斯克提出了为人工智能模型建设轨道数据中心的计划，这些数据中心可利用太空真空冷却。目前尚不清楚债权人提出的限制是否被纳入最终文件。

Project Saturn债务融资方案

SpaceX在名为Project Saturn的融资项目中，向大型投资者出售了超过300亿美元的债务。该方案中最大部分是250亿美元的投资级债券，其担保是SpaceX为Nvidia芯片支付的五年期租赁款。

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这笔债务以较美国国债高3.45个百分点的利差发行，意味着总收益率约为8.3%。新债券将于2032年到期，但计划在不到四年内偿还债务本金。出售前，投资者已承诺购买超过190亿美元的债券，其中Pimco承诺购买40亿美元。

评级与抵押品

这些债券由一家特殊目的公司发行，以将债务置于SpaceX资产负债表之外，并维持其投资级信用评级。穆迪给予该债务A3评级，比SpaceX自身评级高一个级别；KBRA则给予A-评级。

根据穆迪的评级报告，这些芯片计划用于美国的数据中心，这些数据中心主要由SpaceX拥有、控制和运营。由BlackRock、高盛资产管理和KKR管理或提供咨询服务的基金也对该交易作出锚定承诺。

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