Кредитори, які фінансують новий борговий пакет SpaceX на $43 млрд, намагалися обмежити можливість запуску в космос передових чипів для штучного інтелекту, що є забезпеченням угоди. Як повідомляє Ars Technica, інвестори побоювалися, що після відправлення напівпровідників на орбіту їх буде неможливо вилучити та продати в разі дефолту.

За даними обізнаних із ситуацією джерел, SpaceX заявляла про намір використовувати чипи, пов’язані з угодою, на Землі. Водночас Ілон Маск окреслював плани створення орбітальних дата-центрів для моделей штучного інтелекту, які могли б охолоджуватися космічним вакуумом. Чи внесли запропоноване кредиторами обмеження до остаточних документів, наразі невідомо.

Борговий пакет Project Saturn

SpaceX продала великим інвесторам понад $30 млрд боргу в межах фінансування під назвою Project Saturn. Найбільшу частину пакета становили облігації інвестиційного рівня на $25 млрд, забезпечені п’ятирічними лізинговими платежами SpaceX за чипи Nvidia.

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Борг розмістили зі спредом 3,45 відсоткового пункту до казначейських облігацій США, що означало загальну дохідність близько 8,3%. Нові облігації мають бути погашені у 2032 році, однак основну суму боргу планують виплатити менш ніж за чотири роки. До продажу інвестори вже взяли зобов’язання придбати облігації на понад $19 млрд, зокрема Pimco — на $4 млрд.

Рейтинги та забезпечення

Облігації випустила компанія спеціального призначення, щоб винести борг за межі балансу SpaceX і зберегти її кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Moody’s присвоїло боргу рейтинг A3 — на одну сходинку вище за рейтинг самої SpaceX, а KBRA оцінило його на рівні A-.

За даними рейтингового звіту Moody’s, чипи планують використовувати в дата-центрах США, які переважно належать SpaceX, перебувають під її контролем та експлуатуються нею. Якірні зобов’язання в угоді також взяли фонди, якими керують або яким надають консультації BlackRock, Goldman Sachs Asset Management і KKR.

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