Кредиторы, финансирующие новый долговой пакет SpaceX на 43 млрд долларов, пытались ограничить возможность запуска в космос передовых чипов для искусственного интеллекта, которые являются обеспечением сделки. Как сообщает Ars Technica, инвесторы опасались, что после отправки полупроводников на орбиту их будет невозможно извлечь и продать в случае дефолта.

По данным источников, знакомых с ситуацией, SpaceX заявляла о намерении использовать связанные со сделкой чипы на Земле. В то же время Илон Маск изложил планы по созданию орбитальных дата-центров для моделей искусственного интеллекта, которые могли бы охлаждаться космическим вакуумом. Неизвестно, было ли предложенное кредиторами ограничение включено в окончательные документы.

Долговой пакет Project Saturn

SpaceX продала крупным инвесторам более 30 млрд долларов долга в рамках финансирования под названием Project Saturn. Наибольшую часть пакета составили облигации инвестиционного уровня на 25 млрд долларов, обеспеченные пятилетними лизинговыми платежами SpaceX за чипы Nvidia.

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Долг разместили со спредом в 3,45 процентного пункта к казначейским облигациям США, что означало общую доходность около 8,3%. Новые облигации должны быть погашены в 2032 году, однако основную сумму долга планируют выплатить менее чем за четыре года. До продажи инвесторы уже взяли обязательства приобрести облигации более чем на 19 млрд долларов, в том числе Pimco — на 4 млрд долларов.

Рейтинги и обеспечение

Облигации выпустила компания специального назначения, чтобы вынести долг за пределы баланса SpaceX и сохранить ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Moody’s присвоило долгу рейтинг A3 — на одну ступень выше рейтинга самой SpaceX, а KBRA оценило его на уровне A-.

Согласно рейтинговому отчету Moody’s, чипы планируется использовать в дата-центрах США, которые преимущественно принадлежат SpaceX, находятся под ее контролем и эксплуатируются ею. Якорные обязательства в сделке также взяли фонды, которыми управляют или которым предоставляют консультации BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и KKR.

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