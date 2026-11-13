В Англии аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Он сменил Майкла Каррика, которого клуб уволил. Как сообщает Cyprus Mail, 54-летний специалист подписал контракт на два с половиной года — до июня 2029 года.

Положение команды

Почеттино принимает команду, которая после 10 матчей Английской премьер-лиги одержала одну победу и набрала восемь очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в таблице, на одно очко опережая последний «Кристал Пэлас». Всего клуб выиграл лишь три из 15 матчей во всех турнирах.

Уход Каррика произошел после домашней ничьей 4:4 с «Астон Виллой». За две недели до этого «Юнайтед» проиграл дома «Борнмуту» со счетом 0:3, а болельщики освистали игроков после матча.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа со сборной США

Перед началом работы в клубе Почеттино проведет ближайшие матчи мужской сборной США против Гаити. «Манчестер Юнайтед» сообщил, что достиг соглашения с Федерацией футбола США: тренер и его штаб будут освобождены от обязанностей после завершения работы с национальной командой.

Почеттино покидает сборную США после двух лет работы. За это время он вывел команду-хозяйку чемпионата мира в 1/8 финала, где она проиграла Бельгии, и одержал 21 победу в 35 матчах. Ранее аргентинец тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Пари Сен-Жермен» и «Челси». С «Тоттенхэмом» он дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Читай нас в