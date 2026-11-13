W Anglii argentyński trener Mauricio Pochettino objął klub piłkarski Manchester United. Zastąpił Michaela Carricka, którego klub zwolnił. Jak informuje Cyprus Mail, 54-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt na dwa i pół roku — do czerwca 2029 roku.

Sytuacja zespołu

Pochettino obejmuje zespół, który po 10 meczach angielskiej Premier League ma jedno zwycięstwo i osiem punktów. Manchester United zajmuje 18. miejsce w tabeli, o punkt wyprzedzając ostatni Crystal Palace. Łącznie klub wygrał tylko trzy z 15 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Odejście Carricka nastąpiło po domowym remisie 4:4 z Aston Villą. Dwa tygodnie wcześniej United przegrali u siebie z Bournemouth 0:3, a kibice wygwizdali zawodników po meczu.

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Praca z reprezentacją USA

Przed rozpoczęciem pracy w klubie Pochettino poprowadzi najbliższe mecze męskiej reprezentacji USA z Haiti. Manchester United poinformował, że osiągnął porozumienie z Federacją Piłkarską USA: trener i jego sztab zostaną zwolnieni z obowiązków po zakończeniu pracy z reprezentacją narodową.

Pochettino opuszcza reprezentację USA po dwóch latach pracy. W tym czasie doprowadził gospodarzy mistrzostw świata do 1/8 finału, gdzie przegrali z Belgią, oraz odniósł 21 zwycięstw w 35 meczach. Wcześniej Argentyńczyk trenował Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain i Chelsea. Z Tottenhamem dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2019 roku.

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