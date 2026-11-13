在英格兰，阿根廷教练毛里西奥·波切蒂诺已出任足球俱乐部曼彻斯特联的主教练。他接替了被俱乐部解雇的迈克尔·卡里克。据Cyprus Mail报道，这位54岁的教练签下了一份为期两年半的合同，至2029年6月。

球队处境

波切蒂诺接手的球队在英格兰超级联赛10场比赛后取得1场胜利和8分。曼联在积分榜上排名第18位，比垫底的水晶宫高出1分。该俱乐部在各项赛事的15场比赛中总共只赢了3场。

卡里克的离任发生在主场与阿斯顿维拉4:4战平后。两周前，曼联在主场以0:3不敌伯恩茅斯，赛后球迷向球员报以嘘声。

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执教美国国家队

在开始俱乐部工作之前，波切蒂诺将率领美国男子国家队进行近期对阵海地的比赛。曼联表示，已与美国足球协会达成协议：在完成国家队工作后，这名教练及其教练组将被解除职务。

波切蒂诺在执教两年后离开美国国家队。在此期间，他带领作为世界杯东道主的球队打入16强，并在那里输给比利时，同时在35场比赛中取得21场胜利。这名阿根廷人此前曾执教西班牙人、南安普顿、托特纳姆热刺、巴黎圣日耳曼和切尔西。他曾率领托特纳姆热刺于2019年闯入欧冠决赛。

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