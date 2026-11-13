Fundusze Inwestycji Klimatycznych (CIF) ogłosiły w Antalyi w Turcji pierwsze pięć krajów oraz inicjatywę regionalną wybrane do programu ARISE, finansującego projekty adaptacji do zmian klimatu i zwiększania odporności. Pierwszy etap programu obejmie Bangladesz, Haiti, Kirgistan, Maroko, Sierra Leone, a także wspólną inicjatywę dla Mozambiku i Malawi.

Finansowanie pierwszego etapu

Ogłoszenie nastąpiło 12 listopada podczas wydarzenia w Niebieskiej Strefie szczytu klimatycznego ONZ COP31. Dyrektorka wykonawcza CIF Tariye Gbadegesin oświadczyła, że wkłady Niemiec, Irlandii i Hiszpanii umożliwią sfinansowanie pierwszego etapu programu.

Każdy z pięciu wybranych krajów ma otrzymać po 30 mln dolarów, a inicjatywa regionalna dla Mozambiku i Malawi — 40 mln dolarów. Według Gbadegesin 40% finansowania programu zostanie przeznaczone dla sektora prywatnego, a inwestycje będą realizowane we współpracy z sześcioma wielostronnymi bankami rozwoju.

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Kierunki projektów

W Bangladeszu finansowanie ma zostać skierowane na wzmocnienie infrastruktury przybrzeżnej i rozwój rolnictwa przyjaznego klimatowi. Na Haiti priorytetami będą ochrona wybrzeża i odtwarzanie lasów namorzynowych, a w Kirgistanie — zwiększanie odporności sektora wodnego i rolnego.

Maroko otrzyma wsparcie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wodnego, systemów odsalania wody opartych na energii odnawialnej oraz ponownego wykorzystania ścieków. W Sierra Leone środki są przeznaczone na ochronę wybrzeża i odtwarzanie ekosystemów namorzynowych. Inicjatywa w Mozambiku i Malawi ma chronić ważne gospodarczo obszary przed powodziami, suszami i cyklonami, a także przyciągnąć prywatne inwestycje.

Według CIF o udział w programie ubiegało się 70 krajów. Zaledwie 25 najwyżej ocenionych wniosków reprezentuje portfel projektów o wartości 700 mln dolarów, gotowych do pilnych inwestycji.

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