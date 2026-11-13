气候投资基金（CIF）在土耳其安塔利亚宣布，首批五个国家和一项区域倡议获选参与ARISE计划，该计划为气候变化适应和韧性提升项目提供资金。该计划第一阶段将覆盖孟加拉国、海地、吉尔吉斯斯坦、摩洛哥、塞拉利昂，以及面向莫桑比克和马拉维的联合倡议。

第一阶段的资金

该消息于11月12日在联合国COP31气候峰会蓝区举行的一场活动上宣布。CIF执行董事塔里耶·格巴德格辛表示，德国、爱尔兰和西班牙的捐款将使该计划第一阶段获得资金支持。

预计五个入选国家中的每个国家将获得3000万美元，而面向莫桑比克和马拉维的区域倡议将获得4000万美元。格巴德格辛表示，该计划40%的资金将分配给私营部门，投资将与六家多边开发银行合作实施。

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项目方向

在孟加拉国，资金计划用于加强沿海基础设施和发展气候友好型农业。在海地，优先事项将是海岸保护和红树林恢复；在吉尔吉斯斯坦，则是提高水资源和农业部门的韧性。

摩洛哥将获得支持，以加强水安全、发展基于可再生能源的海水淡化系统以及废水再利用。塞拉利昂的资金将用于海岸保护和红树林生态系统恢复。莫桑比克和马拉维的倡议旨在保护具有重要经济意义的地区免受洪水、干旱和气旋影响，并吸引私人投资。

据CIF称，70个国家申请参与该计划。仅评分最高的25份申请就代表了价值7亿美元、可立即获得紧急投资的项目组合。

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