Немецкое Федеральное ведомство по информационной безопасности (BSI) предупредило, что некоторые промышленные системы охлаждения датской компании Danfoss остаются уязвимыми для кибератак. Регулятор посоветовал по возможности отключать такие системы от сети, а если это невозможно — защищать соединение с помощью VPN.

Рекомендации для операторов

BSI также призвало менеджеров по IT-безопасности проверить, можно ли установить обновления, доступные у производителя. В то же время ведомство отметило, что Danfoss еще не предоставила достаточного количества программных обновлений, которые могли бы противодействовать атакам.

В рекомендации BSI подчеркнуло, что даже новые исправления не гарантируют отсутствия новых уязвимостей в ближайшем будущем. Поэтому промышленные системы управления не должны быть напрямую доступны из интернета.

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Атаки на холодильное оборудование

Как сообщает Channel NewsAsia, на прошлой неделе кибератаки на холодильное оборудование европейских супермаркетов распространились от Швеции до Бельгии. Из-за инцидентов магазины были вынуждены выбрасывать продукты. По меньшей мере часть пострадавших холодильных установок использовала технологию контроля температуры Danfoss, которая также фигурировала при подобной атаке во Франции месяцем ранее.

На прошлой неделе США также предупредили о киберугрозе для промышленных систем охлаждения.

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