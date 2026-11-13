Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) ostrzegł, że niektóre przemysłowe systemy chłodzenia duńskiej firmy Danfoss pozostają podatne na cyberataki. Regulator zalecił, aby w miarę możliwości odłączać takie systemy od sieci, a jeśli nie jest to możliwe — zabezpieczać połączenie za pomocą VPN.

Zalecenia dla operatorów

BSI wezwało również menedżerów ds. bezpieczeństwa IT do sprawdzenia, czy można zainstalować aktualizacje dostępne u producenta. Jednocześnie urząd zaznaczył, że Danfoss nie dostarczyła jeszcze wystarczającej liczby aktualizacji oprogramowania, które mogłyby przeciwdziałać atakom.

W zaleceniu BSI podkreśliło, że nawet nowe poprawki nie gwarantują braku nowych podatności w najbliższej przyszłości. Dlatego przemysłowe systemy sterowania nie powinny być bezpośrednio dostępne z internetu.

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Ataki na sprzęt chłodniczy

Jak informuje Channel NewsAsia, w ubiegłym tygodniu cyberataki na sprzęt chłodniczy europejskich supermarketów rozprzestrzeniły się ze Szwecji do Belgii. Z powodu incydentów sklepy były zmuszone wyrzucać produkty spożywcze. Co najmniej część dotkniętych chłodni wykorzystywała technologię kontroli temperatury Danfoss, która pojawiła się również podczas podobnego ataku we Francji miesiąc wcześniej.

W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone również ostrzegły przed cyberzagrożeniem dla przemysłowych systemów chłodzenia.

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