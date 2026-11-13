Военно-воздушные силы США представили в Академии ВВС в Колорадо-Спрингс четыре учебно-акробатических самолета T-19A Kestrel. Самолеты пролетели над строем кадетского крыла во время полуденного построения 12 ноября 2026 года. Их будут привлекать к подготовке будущих пилотов и созданию демонстрационной авиационной группы.

Как сообщает The War Zone, T-19A Kestrel — это двухместные одномоторные самолеты GB1 Gamebird с конструкцией из углеродного волокна, изготовленные компанией Game Aerospace Composites из Бентонвилла, штат Арканзас. Это первые самолеты Академии ВВС США, предназначенные для полетов с выполнением фигур высшего пилотажа.

Подготовка кадетов

По информации ВВС США, T-19A должны дать кадетам больше летного времени и опыта акробатических полетов до поступления на службу или начала программы подготовки военных пилотов. Начальник штаба ВВС генерал Кен Вилсбах заявил, что от появления идеи до поставки четырех самолетов прошло 10 месяцев.

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Начальную группу сформировали из шести военных пилотов из состава Академии и ее 306-й учебной летной группы. Они будут разрабатывать и внедрять программу акробатической подготовки. Сначала именно эти пилоты будут летать в демонстрационной команде на рекрутинговых мероприятиях и авиашоу по всей стране, а в дальнейшем команда должна участвовать в соревнованиях Международного клуба высшего пилотажа и аналогичных турнирах.

Финансирование и эксплуатация

Приобретение четырех машин стоимостью 3 млн долларов обеспечили корпоративные и частные пожертвования, без первоначального финансирования закупки со стороны ВВС. В то же время ВВС потратили примерно 400 тыс. долларов на первоначальный запас запчастей, наземное оборудование и снаряжение экипажей.

Ежегодные расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание флота, по оценке ВВС, составят немногим более 1 млн долларов. Все полеты будут базироваться на аэродроме Дейвиса при Академии ВВС США и выполняться в соответствии с требованиями Федерального авиационного управления США или инструкциями ВВС по безопасности — в зависимости от того, какие из них строже.

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