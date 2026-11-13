Siły Powietrzne USA zaprezentowały w Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs cztery szkolno-akrobacyjne samoloty T-19A Kestrel. Samoloty przeleciały nad szykiem skrzydła kadetów podczas południowej zbiórki 12 listopada 2026 roku. Będą wykorzystywane do szkolenia przyszłych pilotów i utworzenia pokazowej grupy lotniczej.

Jak informuje The War Zone, T-19A Kestrel to dwumiejscowe, jednosilnikowe samoloty GB1 Gamebird o konstrukcji z włókna węglowego, produkowane przez firmę Game Aerospace Composites z Bentonville w stanie Arkansas. Są to pierwsze samoloty Akademii Sił Powietrznych USA przeznaczone do lotów z wykonywaniem figur wyższego pilotażu.

Szkolenie kadetów

Według informacji Sił Powietrznych USA samoloty T-19A mają zapewnić kadetom więcej czasu w powietrzu i doświadczenia w lotach akrobacyjnych przed rozpoczęciem służby lub programu szkolenia pilotów wojskowych. Szef sztabu Sił Powietrznych gen. Ken Wilsbach oświadczył, że od powstania pomysłu do dostawy czterech samolotów minęło 10 miesięcy.

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Początkową grupę utworzono z sześciu pilotów wojskowych z Akademii i jej 306. Grupy Szkolenia Lotniczego. Będą oni opracowywać i wdrażać program szkolenia akrobacyjnego. Początkowo to właśnie ci piloci będą latać w zespole pokazowym podczas wydarzeń rekrutacyjnych i pokazów lotniczych w całym kraju, a później zespół ma uczestniczyć w zawodach Międzynarodowego Klubu Akrobacyjnego i podobnych turniejach.

Finansowanie i eksploatacja

Zakup czterech maszyn o wartości 3 mln dolarów został zapewniony dzięki darowiznom korporacyjnym i prywatnym, bez początkowego finansowania zakupu ze strony Sił Powietrznych. Jednocześnie Siły Powietrzne wydały około 400 tys. dolarów na początkowy zapas części zamiennych, wyposażenie naziemne i sprzęt dla załóg.

Roczne koszty eksploatacji i utrzymania floty, według szacunków Sił Powietrznych, wyniosą nieco ponad 1 mln dolarów. Wszystkie loty będą bazować na lotnisku Davisa przy Akademii Sił Powietrznych USA i będą wykonywane zgodnie z wymogami Federalnej Administracji Lotnictwa USA lub instrukcjami bezpieczeństwa Sił Powietrznych — w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne.

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