ВПС США представили чотири навчально-акробатичні літаки T-19A — The War Zone

Військово-повітряні сили США представили в Академії ВПС у Колорадо-Спрінгс чотири навчально-акробатичні літаки T-19A Kestrel. Літаки пролетіли над строєм кадетського крила під час полуденного шикування 12 листопада 2026 року. Їх залучатимуть до підготовки майбутніх пілотів і створення демонстраційної авіагрупи.

Як повідомляє The War Zone, T-19A Kestrel — це двомісні одномоторні літаки GB1 Gamebird із конструкцією з вуглецевого волокна, виготовлені компанією Game Aerospace Composites із Бентонвілла у штаті Арканзас. Це перші літаки Академії ВПС США, призначені для польотів із виконанням фігур вищого пілотажу.

Підготовка кадетів

За інформацією ВПС США, T-19A мають дати кадетам більше льотного часу та досвіду акробатичних польотів до вступу на службу або початку програми підготовки військових пілотів. Начальник штабу ВПС генерал Кен Вілсбах заявив, що від появи ідеї до постачання чотирьох літаків минуло 10 місяців.

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Початкову групу сформували з шести військових пілотів зі складу Академії та її 306-ї навчальної льотної групи. Вони розроблятимуть і впроваджуватимуть програму акробатичної підготовки. Спершу саме ці пілоти літатимуть у демонстраційній команді на рекрутингових заходах і авіашоу по країні, а надалі команда має брати участь у змаганнях Міжнародного клубу вищого пілотажу та аналогічних турнірах.

Фінансування та експлуатація

Придбання чотирьох машин вартістю 3 млн доларів забезпечили корпоративні та приватні пожертви, без початкового фінансування закупівлі з боку ВПС. Водночас ВПС витратили приблизно 400 тис. доларів на початковий запас запчастин, наземне обладнання та спорядження екіпажів.

Щорічні витрати на експлуатацію й технічне обслуговування флоту, за оцінкою ВПС, становитимуть трохи більш як 1 млн доларів. Усі польоти базуватимуться на аеродромі Девіса при Академії ВПС США та виконуватимуться за вимогами Федерального авіаційного управління США або інструкціями з безпеки ВПС — залежно від того, які з них суворіші.

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