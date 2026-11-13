美国空军在科罗拉多斯普林斯的空军学院展示了四架T-19A Kestrel教练特技飞机。2026年11月12日午间集合期间，这些飞机飞越了学员联队的队列。它们将用于培训未来飞行员并组建一支飞行表演队。

据The War Zone报道，T-19A Kestrel是双座单发GB1 Gamebird飞机，采用碳纤维结构，由位于阿肯色州本顿维尔的Game Aerospace Composites公司制造。这是美国空军学院首批专为进行特技飞行动作而设计的飞机。

学员培训

根据美国空军的信息，T-19A将使学员在服役或开始军事飞行员培训计划前获得更多飞行时间和特技飞行经验。空军参谋长肯·维尔斯巴赫上将表示，从提出构想至交付四架飞机历时10个月。

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首批小组由学院及其第306飞行训练大队的六名军用飞行员组成。他们将制定并实施特技飞行训练计划。起初，正是这些飞行员将在全国各地的招募活动和航空展上加入表演队飞行；随后，该团队计划参加国际特技飞行俱乐部比赛及类似赛事。

资金与运营

这四架飞机价值300万美元，购置资金来自企业和私人捐款，空军未提供最初的采购资金。同时，空军花费约40万美元购买初始备件库存、地面设备和机组人员装备。

空军估计，该机队每年的运营和维护成本将略高于100万美元。所有飞行将以美国空军学院的戴维斯机场为基地，并按照美国联邦航空管理局的要求或空军安全指令执行，取其中更严格者。

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