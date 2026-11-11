Haley nie będzie kandydować na prezydenta USA w 2028 roku — The Hill

W USA była gubernatorka Karoliny Południowej Nikki Haley oświadczyła, że nie będzie ubiegać się o prezydenturę w wyborach w 2028 roku. W wywiadzie dla CNBC powiedziała, że nadal będzie mówić o ważnych dla niej sprawach, promować „dobrą politykę” i wspierać kandydatów.

Oświadczenie Haley

„Nie będę kandydować w 2028 roku, ale nadal będę mówić o sprawach, na których mi zależy” — powiedziała Haley. Oświadczyła również, że chce „silnej Ameryki”. O jej decyzji informuje The Hill.

Oświadczenie Haley padło w czasie dyskusji o możliwych kandydatach do nominacji Partii Republikańskiej w 2028 roku. W tym kontekście wymieniani są wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz republikański senator z Teksasu Ted Cruz. Żaden z nich formalnie nie ogłosił udziału w wyścigu prezydenckim w 2028 roku.

Możliwi kandydaci republikanów

W ubiegłym miesiącu Vance powiedział, że jego zdaniem mógłby uzyskać poparcie prezydenta Donalda Trumpa, gdyby wziął udział w prawyborach Partii Republikańskiej. Trump nie obiecał bezpośrednio poparcia dla Vance’a, jednak nazwał go „bardzo utalentowaną” i „bardzo dobrą” osobą.

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Vance powiedział również w wywiadzie dla NBC News, że jego zdaniem Cruz najwyraźniej będzie przygotowywał się do kampanii prezydenckiej. Sam Cruz oświadczył w sierpniu dla MS NOW, że „z pewnością będzie częścią dyskusji” na temat wyborów w 2028 roku. Rubio powiedział we wrześniu, że nie planuje kandydować.

Ocena wyborów śródterminowych

Haley skomentowała również wybory śródterminowe, w których demokraci zdobyli szereg miejsc wcześniej kontrolowanych przez republikanów. Według The Hill od stycznia Partia Demokratyczna będzie miała większość w obu izbach Kongresu.

Nazwała wynik „demonstracją siły narodu amerykańskiego” i powiedziała, że republikanie powinni uwzględnić sygnały od wyborców, w tym dotyczące inflacji, kosztów życia i stóp procentowych.

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