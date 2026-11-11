Гейлі не балотуватиметься в президенти США у 2028 році — The Hill

У США колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах 2028 року. В інтерв’ю CNBC вона сказала, що й надалі говоритиме про важливі для себе теми, просуватиме «добру політику» та підтримуватиме кандидатів.

Заява Гейлі

«Я не балотуватимусь у 2028 році, але продовжу говорити про те, що мене хвилює», — сказала Гейлі. Вона також заявила, що прагне «сильної Америки». Про її рішення повідомляє The Hill.

Заява Гейлі прозвучала на тлі обговорень можливих претендентів на висунення від Республіканської партії у 2028 році. Серед імен, які згадують у цьому контексті, — віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз. Формально про участь у президентських перегонах 2028 року ніхто з них не оголошував.

Можливі кандидати від республіканців

Минулого місяця Венс заявив, що, на його думку, міг би отримати підтримку президента Дональда Трампа в разі участі у праймеріз Республіканської партії. Трамп прямо не обіцяв підтримати Венса, однак назвав його «дуже талановитою» та «дуже хорошою» людиною.

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Венс також сказав в інтерв’ю NBC News, що, на його думку, Круз, очевидно, готуватиметься до президентської кампанії. Сам Круз у серпні заявив MS NOW, що «безумовно буде частиною дискусії» щодо виборів 2028 року. Рубіо у вересні казав, що не планує висуватися.

Оцінка проміжних виборів

Гейлі також прокоментувала проміжні вибори, на яких демократи здобули низку місць, що раніше контролювали республіканці. За даними The Hill, із січня Демократична партія матиме більшість в обох палатах Конгресу.

Вона назвала результат «демонстрацією сили американського народу» та сказала, що республіканці мають зважати на сигнали виборців, зокрема щодо інфляції, вартості життя і процентних ставок.

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