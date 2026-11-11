Хейли не будет баллотироваться в президенты США в 2028 году — The Hill

В США бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года. В интервью CNBC она сказала, что и дальше будет говорить о важных для себя темах, продвигать «хорошую политику» и поддерживать кандидатов.

Заявление Хейли

«Я не буду баллотироваться в 2028 году, но продолжу говорить о том, что меня волнует», — сказала Хейли. Она также заявила, что хочет «сильную Америку». О ее решении сообщает The Hill.

Заявление Хейли прозвучало на фоне обсуждений возможных претендентов на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году. Среди имен, которые упоминаются в этом контексте, — вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Формально никто из них не объявлял об участии в президентской гонке 2028 года.

Возможные кандидаты от республиканцев

В прошлом месяце Вэнс заявил, что, по его мнению, мог бы получить поддержку президента Дональда Трампа в случае участия в праймериз Республиканской партии. Трамп прямо не обещал поддержать Вэнса, однако назвал его «очень талантливым» и «очень хорошим» человеком.

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Вэнс также сказал в интервью NBC News, что, по его мнению, Круз, очевидно, будет готовиться к президентской кампании. Сам Круз в августе заявил MS NOW, что «безусловно будет частью дискуссии» относительно выборов 2028 года. Рубио в сентябре говорил, что не планирует выдвигаться.

Оценка промежуточных выборов

Хейли также прокомментировала промежуточные выборы, на которых демократы получили ряд мест, ранее контролировавшихся республиканцами. По данным The Hill, с января Демократическая партия будет иметь большинство в обеих палатах Конгресса.

Она назвала результат «демонстрацией силы американского народа» и сказала, что республиканцы должны учитывать сигналы избирателей, в том числе по поводу инфляции, стоимости жизни и процентных ставок.

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