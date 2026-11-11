黑利不会参加2028年美国总统选举 — The Hill

美国前南卡罗来纳州州长妮基·黑利表示，她不会在2028年总统选举中参选。她在接受CNBC采访时称，将继续就对自己重要的议题发声，推动“好的政策”并支持候选人。

黑利的声明

黑利说：“我不会在2028年参选，但我会继续谈论我所关心的事情。”她还表示，她希望看到“一个强大的美国”。The Hill报道了她的决定。

黑利的声明是在外界讨论2028年共和党提名可能竞争者之际发表的。在这一背景下被提及的人包括副总统J.D.万斯、国务卿马可·鲁比奥以及来自得克萨斯州的共和党参议员特德·克鲁兹。他们均未正式宣布参加2028年总统竞选。

可能的共和党候选人

上个月，万斯表示，他认为如果参加共和党初选，可能会获得总统唐纳德·特朗普的支持。特朗普没有直接承诺支持万斯，但称他是一位“非常有才华”和“非常好”的人。

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万斯还在接受NBC News采访时表示，他认为克鲁兹显然会为总统竞选做准备。克鲁兹本人8月对MS NOW表示，他“肯定会成为”有关2028年选举讨论的一部分。鲁比奥9月表示，他不计划参选。

对中期选举的评价

黑利还评论了中期选举，民主党在选举中赢得了若干此前由共和党控制的席位。据The Hill报道，从1月起，民主党将同时在国会两院拥有多数席位。

她称这一结果是“美国人民力量的展示”，并表示共和党应当重视选民发出的信号，包括有关通货膨胀、生活成本和利率的信号。

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