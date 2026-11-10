Компания Anthropic представила Claude Meetings — новую функцию, которая позволяет добавлять ИИ-помощника Claude к видеозвонкам и поручать ему работу над задачами непосредственно во время разговора. Как сообщает TechCrunch, компания также представила инструменты Claude Whiteboards и Claude Sheets для совместной работы команд.

Работа над планом во время встречи

В Claude Meetings команды могут добавить Claude к видеозвонку в качестве видимого участника. Во время обсуждения помощник может готовить план, о котором говорят участники, создавать на доске временную шкалу, отвечать на вопросы в чате встречи и обращаться к подключенным рабочим приложениям за необходимыми данными, в частности за показателями за прошлый год.

После завершения звонка заметки, список задач и другие материалы, созданные Claude, будут доступны на claude.ai. Claude сообщает о своем присутствии в чате встречи. Помощник не будет присоединяться к звонкам с внешними гостями без разрешения администратора и автоматически выйдет из разговора, если к нему присоединится внешний участник.

Claude Meetings запускается в бета-версии для тарифов Team и Enterprise. На старте функция работает с Google Meet, а Anthropic ожидает дальнейшего расширения поддержки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доски, таблицы и доступ к приложениям

Claude Whiteboards — это совместная доска, где команды могут обсуждать идеи, а Claude будет превращать их в упорядоченное визуальное пространство с временными рамками и дедлайнами. После завершения обсуждения доску можно превратить в документ или презентацию. Функция также работает внутри Claude Meetings и доступна в бета-версии на платных тарифах в веб-версии, десктопных и мобильных приложениях.

Claude Sheets позволяет создавать и совместно редактировать электронные таблицы. Пользователи могут попросить Claude подготовить, например, трекер рекламной кампании или бюджет найма. Таблицы могут содержать несколько вкладок, формулы, форматирование и выпадающие списки, а Claude может вносить изменения непосредственно в ячейки и показывать их список.

Также Anthropic сообщила об общей доступности Claude Data, ранее называвшейся Claude Dashboards. Инструмент подключается к корпоративным системам хранения данных, в том числе к хранилищам данных и CRM, и может отвечать на запросы дашбордами, текстовыми обзорами данных или озвученными видео. Компания добавила интерактивные коннекторы, которые открывают полные версии приложений Adobe, Atlassian и HubSpot непосредственно в Claude.

Читай нас в