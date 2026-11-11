Bank Standard Chartered po raz drugi podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Tajwanu: w 2026 roku oczekuje wzrostu PKB o 12,8%, a w 2027 roku — o 7,5%. Wcześniejsze prognozy banku wynosiły odpowiednio 11,5% i 6,5%, informuje Taipei Times.

Popyt na AI wspiera eksport

Standard Chartered wiąże rewizję prognozy z boomem inwestycji w sztuczną inteligencję, który stymuluje eksport technologiczny i nakłady kapitałowe przedsiębiorstw. W trzecim kwartale gospodarka Tajwanu wzrosła o 14,36% rok do roku, przewyższając oczekiwania rynku.

Tommy Wu, starszy ekonomista banku ds. Wielkich Chin i Azji Północnej, oświadczył, że gospodarcze skutki rozwoju AI wykraczają poza eksport i w coraz większym stopniu wpływają na inwestycje oraz konsumpcję. Według niego ożywienie wykazują również tradycyjne branże: eksport produktów metalowych, mineralnych i plastikowych wzrósł w dwucyfrowym tempie.

Rekordowa wartość dostaw

W ubiegłym miesiącu eksport Tajwanu wzrósł o 58,9% rok do roku, do rekordowego poziomu 96,76 mld dolarów USA. Był to pierwszy przypadek, gdy miesięczna wartość dostaw zagranicznych przekroczyła 90 mld dolarów. Według tajwańskiego Ministerstwa Finansów eksport kraju rośnie już 36. miesiąc z rzędu.

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Bank uważa również, że silna dynamika eksportu zaczyna wspierać popyt krajowy i stopniowe ożywienie konsumpcji gospodarstw domowych. Według oceny Standard Chartered popyt związany z AI oraz inwestycje przedsiębiorstw mają pozostać głównymi czynnikami wzrostu w 2027 roku.

Ocena inflacji

Bank pozostawił prognozę wzrostu indeksu cen konsumpcyjnych na 2026 rok na poziomie 2,1%. Jednocześnie podniósł prognozę inflacji na 2027 rok z 2% do 2,1%. Wśród ryzyk Standard Chartered wymienił niepewność dotyczącą światowych dostaw energii, która może podnieść ceny energii i koszty towarów przemysłowych z powodu droższego importu.

Tajwańska Generalna Dyrekcja Budżetu, Rachunkowości i Statystyki ma zaktualizować własną prognozę wzrostu gospodarczego 27 listopada.

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