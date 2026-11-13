Pracownicy służby kuratorskiej w Anglii i Walii, należący do związku zawodowego Napo, zagłosowali za strajkiem z powodu poziomu wynagrodzeń i nadmiernego obciążenia pracą. Jak informuje „The Guardian”, związek poparł również zakaz pracy w nadgodzinach i inne formy protestu bez zaprzestania pracy, które prawdopodobnie rozpoczną się 23 listopada. Pełnowymiarowy strajk planowany jest na później.

Głosowanie w sprawie płac i obciążenia pracą

Napo oświadczyło, że przeprowadziło głosowanie w związku z zaproponowaną przez ministrów podwyżką płac o 5%, którą związek uznał za niewystarczającą, a także z powodu braku zmniejszenia obciążenia pracą. Związek domagał się podwyżki wynagrodzeń o 12%.

Za działaniami bez strajku w sprawie płac zagłosowało 85% uczestników głosowania, a za strajkiem — 74%. W głosowaniu dotyczącym obciążenia pracą 87% poparło działania bez zaprzestania pracy, a 75% — strajk.

Sekretarz generalny Napo Ian Lawrence oświadczył, że wyniki odzwierciedlają niezadowolenie pracowników z wynagrodzeń i stanu obciążenia pracą. Jak powiedział, było ono na poziomie kryzysowym jeszcze przed wprowadzeniem nowego programu wcześniejszego zwalniania więźniów. Napo oświadczyło również, że wynagrodzenia pracowników kurateli pozostają w stagnacji od 2010 roku, a pracownicy recepcji zarabiają tylko nieznacznie więcej niż płaca minimalna.

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Presja związana z wcześniejszym zwalnianiem więźniów

Pracownicy kurateli monitorują zachowanie sprawców przestępstw, ich rehabilitację i elektroniczne bransoletki, a także mogą odsyłać ich do więzienia za nowe przestępstwa lub naruszenie warunków zwolnienia. Po uruchomieniu w październiku programu wcześniejszych zwolnień, mającego zmniejszyć przeludnienie więzień, presja na tych pracowników wzrosła. Do końca roku w ramach tego programu ma zostać zwolnionych około 2 500 sprawców przestępstw, w tym osób skazanych za przestępstwa seksualne, sprawców przemocy domowej i stalkerów.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że rekrutuje kolejnych 1 300 stażystów na stanowiska kuratorów sądowych na rok finansowy 2026–2027 w ramach pakietu inwestycyjnego o wartości 700 mln funtów, przewidzianego do roku finansowego 2028–2029. Resort oświadczył, że ma plany na wypadek działań protestacyjnych, aby sprawcy przestępstw nadal byli objęci takim samym ścisłym nadzorem.

Institute for Government zauważył, że wolne tempo rekrutacji personelu oznacza, iż pracownicy kurateli pozostają przeciążeni i nie są przygotowani do sprostania dodatkowemu zapotrzebowaniu. Według stanu na marzec 2026 roku w dziewięciu jednostkach służby kuratorskiej, czyli 8% ich łącznej liczby, poziom wakatów wynosił co najmniej 40%.

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