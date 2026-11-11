渣打银行第二次上调台湾经济增长预测：预计2026年GDP将增长12.8%，2027年将增长7.5%。该行此前的预测分别为11.5%和6.5%，《台北时报》报道。

人工智能需求支撑出口

渣打银行将预测上调归因于人工智能投资热潮，这一热潮推动了科技出口和企业资本支出。第三季度，台湾经济同比增长14.36%，超过市场预期。

该行大中华区及北亚高级经济学家Tommy Wu表示，人工智能发展带来的经济影响已超出出口范畴，并日益影响投资和消费。他表示，传统行业也显示出复苏迹象：金属、矿产品和塑料产品出口以两位数速度增长。

出口额创纪录

上个月，台湾出口同比增长58.9%，达到创纪录的967.6亿美元。这是月度海外出货额首次超过900亿美元。根据台湾财政部的数据，该地区出口已连续36个月增长。

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该行还认为，强劲的出口势头开始支撑内需以及家庭消费的逐步复苏。渣打银行预计，与人工智能相关的需求和企业投资将继续是2027年的主要增长动力。

通胀评估

该行维持2026年消费者价格指数增长2.1%的预测不变。与此同时，2027年通胀预测从2%上调至2.1%。渣打银行将全球能源供应的不确定性列为风险之一，这可能因进口成本上升而推高能源价格和工业品成本。

台湾行政院主计总处将于11月27日更新其自身的经济增长预测。

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