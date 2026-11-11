Банк Standard Chartered во второй раз повысил прогноз роста экономики Тайваня: в 2026 году он ожидает увеличения ВВП на 12,8%, а в 2027 году — на 7,5%. Предыдущие оценки банка составляли соответственно 11,5% и 6,5%, сообщает Taipei Times.

Спрос на ИИ поддерживает экспорт

В Standard Chartered связывают пересмотр прогноза с бумом инвестиций в искусственный интеллект, который стимулирует технологический экспорт и капитальные вложения компаний. В третьем квартале экономика Тайваня выросла на 14,36% в годовом выражении, превысив ожидания рынка.

Старший экономист банка по Большому Китаю и Северной Азии Томми Ву заявил, что экономический эффект от развития ИИ выходит за пределы экспорта и все больше влияет на инвестиции и потребление. По его словам, восстановление демонстрируют и традиционные отрасли: экспорт металлической, минеральной и пластиковой продукции вырос двузначными темпами.

Рекордный объем поставок

В прошлом месяце экспорт Тайваня вырос на 58,9% в годовом выражении — до рекордных 96,76 млрд долларов США. Это был первый случай, когда месячный объем зарубежных поставок превысил 90 млрд долларов. По данным Министерства финансов Тайваня, экспорт страны растет 36-й месяц подряд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Банк также считает, что сильная экспортная динамика начинает поддерживать внутренний спрос и постепенное восстановление потребления домохозяйств. По оценке Standard Chartered, спрос, связанный с ИИ, и инвестиции бизнеса должны остаться основными факторами роста в 2027 году.

Оценка инфляции

Прогноз роста индекса потребительских цен на 2026 год банк оставил на уровне 2,1%. В то же время оценка инфляции на 2027 год была повышена с 2% до 2,1%. Среди рисков в Standard Chartered назвали неопределенность относительно мировых поставок энергии, которая может повысить цены на энергоносители и стоимость промышленных товаров из-за более дорогого импорта.

Генеральное управление бюджета, учета и статистики Тайваня должно обновить собственный прогноз экономического роста 27 ноября.

Читай нас в