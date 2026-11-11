Demokraci w Izbie Reprezentantów USA, którzy po wyborach uzupełniających będą kontrolować kluczowe komisje Kongresu, przygotowują dochodzenie w sprawie możliwego upolitycznienia i redukcji personelu amerykańskich służb wywiadowczych za administracji prezydenta Donalda Trumpa. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Demokratyczny kongresmen z Connecticut Jim Himes, który w styczniu ma stanąć na czele Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, powiedział Reutersowi, że istnieją oznaki niechęci analityków do przygotowywania materiałów na tematy, które mogą uznawać za kontrowersyjne. Jak stwierdził, morale w środowisku analitycznym również spadło z powodu nacisków.

Kontrola zwolnień i nacisków

Himes powiedział, że jednym z kierunków dochodzenia będą, według jego określenia, zwolnienia w odpowiedzi na stanowiska pracowników sprzeczne z wnioskami pożądanymi przez prezydenta. Nie sprecyzował, jaka będzie procedura przyszłych kontroli.

Według publikacji, w ciągu pierwszych dwóch lat drugiej kadencji Trumpa kontrolowany przez Republikanów Kongres poświęcał niewiele uwagi stanowi wspólnoty wywiadowczej. W tym okresie administracja zwolniła lub zmusiła do odejścia ze stanowisk setki pracowników, a także zakłócała przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących szeregu kwestii, w tym Iranu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Redukcje w agencjach wywiadowczych

Była dyrektorka Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard w ubiegłym roku zmniejszyła personel swojego urzędu o około 40%. Dyrektor CIA John Ratcliffe publicznie deklarował zamiar zmniejszenia zatrudnienia o ponad tysiąc stanowisk w ciągu kilku lat. Oboje urzędnicy proponowali programy odroczonego odejścia z zachowaniem wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, którzy zdecydowali się odejść.

Redukcje dotknęły także doświadczonych analityków i urzędników, w tym w Narodowej Radzie Wywiadowczej, która działa pod nadzorem Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego. Co najmniej dwóch zwolnionych analityków uczestniczyło w ocenie sprzecznej z oficjalną polityką Białego Domu wobec Wenezueli.

Himes dodał, że zapoznał się z obowiązkową ankietą wspólnoty wywiadowczej za 2025 rok, która, jak powiedział, wykazała odczuwalną presję polityczną na pracowników. Komisja ma również zbadać powiązania administracji z wykonawcami z sektora obronnego i wywiadowczego, a także tajne operacje USA za granicą.

Czytaj nas na