美国众议院民主党人将在中期选举后掌控国会关键委员会，他们正准备调查唐纳德·特朗普总统任内美国情报机构可能遭受政治化以及人员削减的问题。据《耶路撒冷邮报》报道。

来自康涅狄格州的民主党众议员吉姆·海姆斯将于1月出任众议院情报委员会主席。他告诉路透社，有迹象显示，分析师不愿就他们可能认为具有争议性的议题准备材料。他表示，分析界的士气也因压力而下降。

审查解雇和施压问题

海姆斯表示，调查的一个方向将是——按他的说法——因员工立场与总统希望得出的结论相悖而实施的解雇。他没有说明未来审查将采用何种程序。

据该报报道，在特朗普第二任期的头两年，由共和党控制的国会很少关注情报界的状况。在此期间，政府解雇或迫使数百名员工离职，还干扰了就一系列问题编制分析材料的工作，其中包括伊朗问题。

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情报机构的人员削减

前国家情报总监图尔西·加巴德去年将其机构人员削减了约40%。中央情报局局长约翰·拉特克利夫曾公开表示，计划在数年内削减超过1000个职位。两名官员都提出了延迟离职计划，为决定离职的员工保留薪酬和福利。

裁员还波及经验丰富的分析师和官员，包括在国家情报委员会任职的人员；该委员会在国家情报总监办公室的监督下工作。至少两名被解雇的分析师参与了一项与白宫针对委内瑞拉的官方政策相矛盾的评估。

海姆斯补充说，他查阅了2025年情报界强制性调查；据他所说，该调查显示员工感受到明显的政治压力。该委员会还将审查政府与国防和情报承包商之间的联系，以及美国在海外的秘密行动。

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