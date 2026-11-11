肯尼迪家族九名成员在美国对总统唐纳德·特朗普政府提起诉讼。他们请求联邦法院阻止修建一座镀金凯旋门；他们称，该建筑将给阿灵顿国家公墓内亲属的墓地投下阴影，并改变人们对纪念设施的认知。

据《卫报》报道，该项目计划建造一座250英尺高的拱门，顶部是一尊类似自由女神像的有翼雕像。诉状称，这一建筑将遮挡肯尼迪纪念墓地的开阔视野，并可能永久削弱这些纪念设施的意义。

家族的论点

代表家族发言的罗里·肯尼迪和马克斯韦尔·肯尼迪表示，这座高大的拱门将给他们父母和叔伯的墓地，以及其他为国家服务过的美国人的安葬地投下阴影。他们称，这起诉讼是为保护属于美国人民的神圣场所。

约翰·F·肯尼迪总统、参议员爱德华·肯尼迪，以及罗伯特·肯尼迪和埃塞尔·肯尼迪均安葬于阿灵顿国家公墓。原告认为，特朗普政府违反了国会为保护国家纪念设施而制定的法律和程序。

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司法限制

诉状还称，美国国家公园管理局和内政部在未获得国会必要批准的情况下允许施工。该家族请求法院撤销这一许可并禁止施工。

这座仿照巴黎凯旋门设计的拱门已成为另一起法律争议的对象。11月6日，联邦法官坦娅·丘特坎禁止特朗普政府在14天内开始施工。美国司法部此前表示，这座拱门不会在特朗普第二个总统任期结束前完工。

原告还表示，该建筑将遮挡林肯纪念堂和阿灵顿府之间的视野；他们称，这两处建筑被设计为彼此相对，象征着南北战争后的民族重新统一。

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