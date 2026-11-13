尼泊尔、不丹和吉尔吉斯斯坦提出将山区问题纳入在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会正式议程的建议，未获得主要谈判集团的支持。尼泊尔外交部长希希尔·卡纳尔表示，若没有大国支持，这些国家将难以在会议决定中推动更充分地承认山区面临的问题。

据《加德满都邮报》报道，尼泊尔和不丹正在寻求更快获得与气候变化影响相关的损失和损害资金，并寻求承认山区的特殊脆弱性。两国提出为适应、韧性基础设施以及保障当地社区生计提供可预测、可获得且以赠款而非债务为基础的资金。

山区国家的诉求

这些诉求包括多灾种早期预警系统、高海拔冰川监测、卫星观测网络和区域数据共享。尼泊尔还请求提供科学和技术援助，以研究山区变暖及其对当地社区的影响。

周四，尼泊尔、不丹、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和巴基斯坦举行了联合讨论，议题包括推动山区议程、冰川、冰冻圈和韧性。其目的是使外界关注受到气候危机负面影响的山区国家的需求。

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有关最终文件的谈判

卡纳尔表示，一些国家直接支持这些建议，但另一些国家对此持谨慎态度。据该报报道，个别有影响力的国家担心，将喜马拉雅山脉认定为单独议程项目，可能会加大为山区国家提供额外补偿和适应资金的压力。

尼泊尔官员希望，获得数个国家支持的尼泊尔和不丹的部分诉求可能被纳入会议最终文件。卡纳尔强调，山区冰雪消融要求气候谈判更快作出决定。

根据经济合作与发展组织的数据，到2030年，全球气候变化减缓资金需求估计每年为5万亿美元。到2030年期间，发展中国家的气候行动资金需求估计为每年2.4万亿美元。

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