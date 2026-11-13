Propozycje Nepalu, Bhutanu i Kirgistanu, aby włączyć kwestie regionów górskich do formalnego porządku obrad konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji, nie uzyskały poparcia głównych bloków negocjacyjnych. Minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Khanal oświadczył, że bez wsparcia wielkich mocarstw krajom trudno będzie osiągnąć większe uznanie problemów obszarów górskich w decyzjach konferencji.

Jak informuje Kathmandu Post, Nepal i Bhutan zabiegają o szybszy dostęp do finansowania strat i szkód związanych ze skutkami zmiany klimatu, a także o uznanie szczególnej wrażliwości obszarów górskich. Proponują przewidywalne, dostępne i oparte na dotacjach, a nie na długu, finansowanie adaptacji, odpornej infrastruktury oraz zapewnienia środków do życia lokalnym społecznościom.

Postulaty krajów górskich

Wśród postulatów są systemy wczesnego ostrzegania przed wieloma zagrożeniami, monitoring wysokogórskich lodowców, satelitarne sieci obserwacyjne oraz regionalna wymiana danych. Nepal prosi także o pomoc naukową i techniczną w badaniu ocieplenia na obszarach górskich oraz jego skutków dla lokalnych społeczności.

W czwartek Nepal, Bhutan, Republika Kirgiska, Tadżykistan i Pakistan przeprowadziły wspólną dyskusję na temat promowania górskiej agendy, lodowców, kriosfery i odporności. Jej celem było zwrócenie uwagi na potrzeby krajów górskich dotkniętych kryzysem klimatycznym.

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Negocjacje w sprawie dokumentu końcowego

Według Khanala niektóre państwa bezpośrednio poparły propozycje, jednak inne odniosły się do nich z rezerwą. Według informacji publikacji niektóre wpływowe kraje obawiają się, że uznanie Himalajów za odrębny punkt porządku obrad może zwiększyć presję na dodatkowe finansowanie rekompensat i adaptacji dla państw górskich.

Nepalscy urzędnicy mają nadzieję, że część postulatów Nepalu i Bhutanu, popartych przez kilka państw, może znaleźć się w dokumencie końcowym konferencji. Khanal podkreślił, że topnienie gór wymaga szybszych decyzji w negocjacjach klimatycznych.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju globalne potrzeby finansowania łagodzenia zmiany klimatu szacuje się na 5 bln dolarów rocznie do 2030 roku. Potrzeby krajów rozwijających się w zakresie finansowania działań klimatycznych oszacowano na 2,4 bln dolarów rocznie w okresie do 2030 roku.

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