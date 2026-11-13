Предложения Непала, Бутана и Кыргызстана включить вопросы горных регионов в формальную повестку климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, не получили поддержки основных переговорных блоков. Министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что без поддержки крупных держав странам будет сложно добиться более весомого признания проблем горных территорий в решениях конференции.

Как сообщает Kathmandu Post, Непал и Бутан добиваются более быстрого доступа к финансированию потерь и ущерба, связанных с последствиями изменения климата, а также признания особой уязвимости горных районов. Они предлагают предсказуемое, доступное и основанное на грантах, а не на долге, финансирование адаптации, устойчивой инфраструктуры и обеспечения средств к существованию местных общин.

Требования горных стран

Среди требований — системы раннего предупреждения о множественных опасностях, мониторинг высокогорных ледников, спутниковые сети наблюдения и региональный обмен данными. Непал также просит предоставить научную и техническую помощь для изучения потепления в горных районах и его последствий для местных общин.

В четверг Непал, Бутан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Пакистан провели совместную дискуссию о продвижении горной повестки, ледниках, криосфере и устойчивости. Ее целью было привлечь внимание к потребностям горных стран, испытывающих негативное влияние климатического кризиса.

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Переговоры по итоговому документу

По словам Кханала, некоторые государства прямо поддержали предложения, однако другие отнеслись к ним сдержанно. По информации издания, отдельные влиятельные страны опасаются, что признание Гималаев отдельным пунктом повестки может усилить давление в вопросе дополнительного финансирования компенсаций и адаптации для горных государств.

Непальские чиновники надеются, что часть требований Непала и Бутана, которые поддержали несколько стран, может войти в итоговый документ конференции. Кханал подчеркнул, что таяние гор требует более быстрых решений в климатических переговорах.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, глобальные потребности в финансировании смягчения изменения климата оцениваются в 5 трлн долларов ежегодно до 2030 года. Потребности развивающихся стран в финансировании климатических действий оценены в 2,4 трлн долларов в год в период до 2030 года.

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