英国歌手兼词曲作者斯汀凭借参与二人组合 Ca7riel & Paco Amoroso 的歌曲 Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día，获得了他的首座拉丁格莱美奖，奖项类别为“最佳流行/摇滚歌曲”。该曲目收录于他们的最新专辑 Free Spirits 中，《滚石》报道。

Ca7riel & Paco Amoroso 领取了奖项

斯汀未出席颁奖典礼。Ca7riel & Paco Amoroso 领取了该奖项，并感谢这位音乐家在 Free Spirits 创作过程中的作用。

阿莫罗索表示，斯汀在整个录制过程中都很重要。他还说，这位音乐家给予了二人组合支持和空间。

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其他提名

在《滚石》刊发该报道时，Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día 还获得了“年度歌曲”类别提名。专辑 Free Spirits 则角逐“年度专辑”和“最佳另类音乐专辑”类别的奖项。

在为该作品发布准备的宣传材料中，斯汀曾在 Instagram 上表示，他在私密的整体疗愈中心 Free Spirits 举行的一次健康静修期间，帮助 Ca7riel & Paco Amoroso 应对他们刚刚获得的人气。该杂志指出，这个故事是该二人组合刻意夸张的宣传活动的一部分。

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