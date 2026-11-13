Британский певец и автор песен Стинг получил свою первую премию Latin Grammy в категории «Лучшая поп-рок-песня» за участие в композиции Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día дуэта Ca7riel & Paco Amoroso. Трек вошел в их последний альбом Free Spirits, сообщает Rolling Stone.

Награду получили Ca7riel & Paco Amoroso

Стинг не присутствовал на церемонии вручения награды. Награду получили Ca7riel & Paco Amoroso, которые поблагодарили музыканта за его роль в работе над Free Spirits.

По словам Аморосо, Стинг был важен на протяжении всего процесса записи. Он также сказал, что музыкант дал дуэту свою поддержку и пространство.

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Другие номинации

На момент публикации материала Rolling Stone композиция Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día также была номинирована в категории «Песня года». Альбом Free Spirits претендовал на награды в категориях «Альбом года» и «Лучший альбом альтернативной музыки».

В промоматериалах к релизу Стинг рассказывал в Instagram, что помогал Ca7riel & Paco Amoroso справиться с новой для них популярностью во время оздоровительного ретрита в закрытом холистическом центре Free Spirits. Как отмечает издание, эта история была частью намеренно преувеличенной промокампании дуэта.

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