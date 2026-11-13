Brytyjski piosenkarz i autor piosenek Sting zdobył swoją pierwszą nagrodę Latin Grammy w kategorii Najlepsza piosenka pop-rockowa za udział w utworze Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día duetu Ca7riel & Paco Amoroso. Utwór znalazł się na ich ostatnim albumie Free Spirits, informuje Rolling Stone.

Nagrodę odebrali Ca7riel & Paco Amoroso

Sting nie był obecny na ceremonii wręczenia nagród. Wyróżnienie odebrali Ca7riel & Paco Amoroso, którzy podziękowali muzykowi za jego rolę w pracy nad Free Spirits.

Według Amoroso Sting był ważny przez cały proces nagrywania. Powiedział również, że muzyk dał duetowi swoje wsparcie i przestrzeń.

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Inne nominacje

W momencie publikacji materiału Rolling Stone utwór Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día był również nominowany w kategorii Piosenka roku. Album Free Spirits ubiegał się o wyróżnienia w kategoriach Album roku oraz Najlepszy album muzyki alternatywnej.

W materiałach promocyjnych wydawnictwa Sting opowiadał na Instagramie, że pomagał Ca7riel & Paco Amoroso poradzić sobie z nową dla nich popularnością podczas zdrowotnego odosobnienia w zamkniętym holistycznym centrum Free Spirits. Jak zaznacza publikacja, ta historia była częścią celowo przesadzonej kampanii promocyjnej duetu.

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