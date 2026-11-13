罗莎莉亚在拉丁格莱美颁奖礼演唱三首歌曲——《滚石》

西班牙歌手罗莎莉亚在美国拉斯维加斯举行的2026年拉丁格莱美颁奖礼上表演。她身穿金色礼服登上米高梅大花园体育馆的舞台，舞者和舞台烟雾伴随她完成演出。

三首歌曲

罗莎莉亚演唱了《La Rumba Del Perdón》《La Perla》和《Dios Es Un Stalker》。在最后一首歌的最后一个音符前，她向观众祝贺拉丁格莱美颁奖礼，并表示这个夜晚应当献给享受。

据《滚石》报道，这是该艺人三年来首次在拉丁格莱美颁奖礼上表演。2023年，当颁奖礼在西班牙举行时，她演唱了罗西奥·胡拉多的民谣《Se Nos Rompió El Amor》。罗莎莉亚上一次在该奖项演唱原创歌曲是在2022年，当时演唱的是《Despecha》。

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凭借《Lux》获得提名

今年，罗莎莉亚凭借第四张专辑《Lux》获得七项拉丁格莱美提名，包括年度专辑、年度歌曲和最佳流行歌曲类别。专辑中的歌曲《Memória》也获得最佳葡萄牙语歌曲类别提名。

据该媒体称，这位歌手在《Lux》中使用了14种语言，其中包括葡萄牙语。她总共获得了11座拉丁格莱美奖。2022年，罗莎莉亚成为首位两次赢得年度专辑类别的女性：凭借《Motomami》，以及此前于2019年凭借《El Mal Querer》获奖。

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