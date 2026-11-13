Hiszpańska piosenkarka Rosalía wystąpiła podczas ceremonii Latin Grammy 2026 w Las Vegas w USA. Artystka wyszła na scenę MGM Grand Garden Arena w złotej sukni, a jej występowi towarzyszyli tancerze i sceniczny dym.

Trzy kompozycje

Rosalía wykonała „La Rumba Del Perdón”, „La Perla” i „Dios Es Un Stalker”. Przed ostatnią nutą ostatniego utworu pogratulowała publiczności ceremonii Latin Grammys i powiedziała, że ten wieczór powinien być poświęcony przyjemności.

Jak podaje Rolling Stone, był to pierwszy występ artystki na Latin Grammys od trzech lat. W 2023 roku, gdy ceremonię organizowano w Hiszpanii, wykonała balladę Rocío Jurado „Se Nos Rompió El Amor”. Ostatni raz Rosalía zaśpiewała autorską piosenkę podczas tej nagrody w 2022 roku — wówczas zabrzmiała „Despecha”.

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Nominacje za Lux

W tym roku Rosalía otrzymała siedem nominacji do Latin Grammy za swój czwarty album Lux, w tym w kategoriach Album Roku, Piosenka Roku i Najlepsza Piosenka Pop. Utwór „Memória” z albumu jest także nominowany w kategorii najlepszej piosenki w języku portugalskim.

Według publikacji piosenkarka wykorzystała przy Lux 14 języków, w tym portugalski. Łącznie zdobyła 11 nagród Latin Grammy. W 2022 roku Rosalía została pierwszą kobietą, która dwukrotnie wygrała w kategorii Album Roku: za Motomami, a wcześniej za El Mal Querer w 2019 roku.

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